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Дуда прийняв одіозного кандидата в президенти Румунії

Новини — Середа, 14 травня 2025, 16:22 — Ірина Кутєлєва

Президент Польщі Анджей Дуда провів зустріч з ультраправим кандидатом у президенти Румунії Джордже Сіміоном у Варшаві.

Про це повідомила канцелярія польського президента в Х, інформує "Європейська правда".

Згідно із заявою, головною темою розмови Дуди і Сіміона були двосторонні відносини між Польщею та Румунією.

У зустрічі також взяли участь глава канцелярії президента Польща Малгожата Папроцька, керівник Бюро міжнародної політики Войцєх Коларський та глава групи Європейських консерваторів та реформістів, експрем’єр Польщі Матеуш Моравецький.

В ході візиту до Польщі Сіміон підтримав кандидата в президенти Кароля Навроцького.

Варто зазначити, що ультраправа партія AUR, лідером якої є Сіміон, демонструє чіткі антиукраїнські настрої.

У 2023 році стало відомо, що Сіміону заборонили вʼїзд в Україну "в інтересах національної безпеки".

Лідер AUR отримав найвищу підтримку в першому турі президентських виборів у Румунії. Цієї неділі, 18 травня, в другому турі з ним змагатиметься проєвропейський мер Бухареста Нікушор Дан.

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