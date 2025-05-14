Дуда прийняв одіозного кандидата в президенти Румунії

Президент Польщі Анджей Дуда провів зустріч з ультраправим кандидатом у президенти Румунії Джордже Сіміоном у Варшаві.

Про це повідомила канцелярія польського президента в Х, інформує "Європейська правда".

Згідно із заявою, головною темою розмови Дуди і Сіміона були двосторонні відносини між Польщею та Румунією.

У зустрічі також взяли участь глава канцелярії президента Польща Малгожата Папроцька, керівник Бюро міжнародної політики Войцєх Коларський та глава групи Європейських консерваторів та реформістів, експрем’єр Польщі Матеуш Моравецький.

Prezydent @AndrzejDuda przyjął w Pałacu Prezydenckim Wiceprzewodniczącego Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów @georgesimion.



Głównym tematem rozmowy były relacje dwustronne między Polską a Rumunią. W spotkaniu uczestniczyli Szef KPRP Małgorzata Paprocka, Szef BPM… pic.twitter.com/mjIsiPfO6Q – Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) May 14, 2025

В ході візиту до Польщі Сіміон підтримав кандидата в президенти Кароля Навроцького.

Варто зазначити, що ультраправа партія AUR, лідером якої є Сіміон, демонструє чіткі антиукраїнські настрої.

У 2023 році стало відомо, що Сіміону заборонили вʼїзд в Україну "в інтересах національної безпеки".

Лідер AUR отримав найвищу підтримку в першому турі президентських виборів у Румунії. Цієї неділі, 18 травня, в другому турі з ним змагатиметься проєвропейський мер Бухареста Нікушор Дан.

Читайте також: Румунія за крок до ультраправої перемоги: чи вдасться зупинити "друга Путіна та Трампа".