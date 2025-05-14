Дуда принял одиозного кандидата в президенты Румынии

Президент Польши Анджей Дуда провел встречу с ультраправым кандидатом в президенты Румынии Джордже Симионом в Варшаве.

Об этом сообщила канцелярия польского президента в Х, информирует "Европейская правда".

Согласно заявлению, главной темой разговора Дуды и Симиона были двусторонние отношения между Польшей и Румынией.

Во встрече также приняли участие глава канцелярии президента Польши Малгожата Папроцка, руководитель Бюро международной политики Войцех Коларский и глава группы "Европейских консерваторов и реформистов", экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий.

Prezydent @AndrzejDuda przyjął w Pałacu Prezydenckim Wiceprzewodniczącego Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów @georgesimion.



Głównym tematem rozmowy były relacje dwustronne między Polską a Rumunią. W spotkaniu uczestniczyli Szef KPRP Małgorzata Paprocka, Szef BPM… pic.twitter.com/mjIsiPfO6Q – Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) May 14, 2025

В ходе визита в Польшу Симион поддержал кандидата в президенты Кароля Навроцкого.

Стоит отметить, что ультраправая партия AUR, лидером которой является Симион, демонстрирует явные антиукраинские настроения.

В 2023 году стало известно, что Симиону запретили въезд в Украину "в интересах национальной безопасности".

Лидер AUR получил наибольшую поддержку в первом туре президентских выборов в Румынии. В это воскресенье, 18 мая, во втором туре с ним будет соревноваться проевропейский мэр Бухареста Никушор Дан.

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