У Чехії понад 80% кажуть, що готові захищати країну в разі нападу

Чехія належить до країн Центрально-Східної Європи, де найбільша кількість населення заявляє про готовність захищати батьківщину в разі нападу з-за кордону.

Про це свідчать результати опитування, опубліковані неурядовою організацією Globsec, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

Під час опитування в Чехії 81% респондентів заявили, що захищатимуть свою країну, якщо вона буде атакована. Кращий результат показала лише Польща – 84%.

"Словаччина є винятком у всьому регіоні, оскільки лише 49% людей готові йти воювати за свою країну", – сказала на пресконференції в середу аналітикиня Центру демократії та стійкості Globsec Катаріна Клінгова.

Також опитування вказало, що більше половини чехів вважають Росію і Китай загрозою безпеці, тоді як у Словаччині Росію вважає загрозою половина населення, Китай – лише третина.

Крім того, у Болгарії, Угорщині, Румунії та Словаччині більшість опитаних заявили, що надання військової підтримки Україні, яка з лютого 2022 року захищається від повномасштабної російської агресії, продовжує війну.

У Чехії такої думки дотримуються 45% респондентів.

"З кожним роком стає все більш очевидним, що чехи і словаки не схожі. Прірва між двома братніми країнами починає ставати все більшою", – прокоментувала Клінгoва.

Нагадаємо, минулорічне опитування в Німеччині показало, що загалом 42% респондентів заявили, що захищатимуть країну зі зброєю в руках у разі військового нападу.

В Австрії таких виявилось лише 16%.