Опитування: 16% австрійців готові захищати країну зі зброєю в руках

Серед громадян Австрії існує побоювання третьої світової війни, але небагато людей готові воювати за країну в разі, якщо вона станеться.

Про це свідчить опитування австрійського інституту досліджень громадської думки INTEGRAL, опубліковане 1 травня, пише "Європейська правда".

Згідно з результатами опитування, 55% респондентів в Австрії заявили, що побоюються ескалації ситуації у світі та виникнення нової світової війни.

"Водночас лише 16% готові активно захищати Австрію в разі війни – чоловіки значно частіше (27%), ніж жінки (9%)", – ідеться в повідомленні.

Крім того, респонденти в Австрії назвали найбільшою загрозою миру в Європі загарбницьку війну Росії в Україні, за якою йдуть нинішня політика США та імміграція до Європи.

Також опитування показало, що, на думку 62% австрійців, Австрія, з огляду на свою історію у Другій світовій війні, має особливий моральний обов'язок сприяти миру та співпраці у світі.

"Водночас 82% опитаних згодні з тим, що наступні покоління не повинні нести відповідальність за злочини Другої світової війни", – додали в INTEGRAL.

Зазначимо, минулорічне опитування в Німеччині показало, що загалом 42% респондентів заявили, що захищатимуть Німеччину зі зброєю в руках у разі військового нападу.