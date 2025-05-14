В Чехии более 80% говорят, что готовы защищать страну в случае нападения

Чехия относится к странам Центрально-Восточной Европы, где наибольшее количество населения заявляет о готовности защищать родину в случае нападения из-за границы.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные неправительственной организацией Globsec, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.

Во время опроса в Чехии 81% респондентов заявили, что будут защищать свою страну, если она будет атакована. Лучший результат показала только Польша – 84%.

"Словакия является исключением во всем регионе, поскольку только 49% людей готовы идти воевать за свою страну", – сказала на пресс-конференции в среду аналитик Центра демократии и устойчивости Globsec Катарина Клингова.

Также опрос показал, что более половины чехов считают Россию и Китай угрозой безопасности, тогда как в Словакии Россию считает угрозой половина населения, Китай – только треть.

Кроме того, в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии большинство опрошенных заявили, что предоставление военной поддержки Украине, которая с февраля 2022 года защищается от полномасштабной российской агрессии, продолжает войну.

В Чехии такого мнения придерживаются 45% респондентов.

"С каждым годом становится все более очевидным, что чехи и словаки не похожи. Пропасть между двумя братскими странами начинает становиться все больше", – прокомментировала Клингова.

Напомним, прошлогодний опрос в Германии показал, что в целом 42% респондентов заявили, что будут защищать страну с оружием в руках в случае военного нападения.

В Австрии таких оказалось только 16%.