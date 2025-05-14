Рада Україна-НАТО провела засідання на рівні головнокмандувачів збройних сил

На засіданні Ради Україна-НАТО на рівні головнокомандувачів збройних сил у четвер Україна та союзники обговорили актуальну безпекову ситуацію в Україні та подальшу підтримку з боку Альянсу та держав-членів.

Про це повідомили у місії України при НАТО, пише "Європейська правда".

Участь у засіданні онлайн взяв Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський. Він поінформував учасників про оцінку стратегічних завдань Росії у війні на найближчу та подальшу перспективи та окреслив поточну оперативно-стратегічну обстановку.

Сирський наголосив, що посилення протиповітряної оборони залишається пріоритетним для України і, відповідно, наша країна потребує більшої кількості літаків, зенітно-ракетних комплексів, радіолокаційних станцій та засобів розвідки.

Він також зазначив, що критичною залишається потреба у забезпеченні українських військ ракетами та боєприпасами.

Сирський окреслив головні пріоритети військового співробітництва з НАТО та мирні зусилля міжнародної спільноти на чолі зі США.

Він наголосив на важливості повного і безумовного припинення вогню у повітрі, на морі та на суші щонайменше на 30 діб, щоб створити простір для дипломатії.

Нагадаємо, 14-16 травня в Анталії пройде неформальна зустріч очільників МЗС країн НАТО.

Глава МЗС Україна Андрій Сибіга вже прибув в Туреччину, де збираються міністри НАТО.