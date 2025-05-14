Сибіга в Туреччині зустрівся з главою МЗС Фіданом

Глава МЗС України Андрій Сибіга провів зустріч з главою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом.

Про це Сибіга розповів у соцмережі Х, пише "Європейська правда".

Сибіга подякував Фідану за запрошення до Туреччини та поінформував його про останні події на полі бою та в дипломатичній сфері.

Він відзначив, що "епіцентр світової дипломатії" зараз перебуває в Туреччині, яка відіграє активну посередницьку роль, і Україна це цінує.

Сибіга підтвердив прихильність України до миру, її негайну і беззастережну готовність до повного і тривалого припинення вогню, а також пропозицію про проведення зустрічі на найвищому рівні між Україною і Росією.

"Путін повинен припинити відмовлятися від припинення вогню і уникати зустрічі з президентом Зеленським. Ми провели ґрунтовну розмову про шляхи просування значущого мирного процесу. Я вдячний своєму колезі за підтримку і цінні думки", – відзначив Сибіга.

Сибіга перебуває у Туреччині, де в ці дні в Анталії проходить неформальна зустріч міністрів країн НАТО.

Президент Володимир Зеленський напередодні повідомив, що у четвер має заплановану зустріч з турецьким президентом в Анкарі, однак якщо очільник Кремля Владімір Путін погодиться прилетіти у Стамбул, то він та Ердоган прилетять до нього.

За день до потенційних переговорів у Стамбулі щодо російсько-української війни Кремль не називає склад російської делегації.