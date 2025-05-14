Совет Украина-НАТО провел заседание на уровне главнокомандующих вооруженных сил

На заседании Совета Украина-НАТО на уровне главнокомандующих вооруженных сил в четверг Украина и союзники обсудили актуальную ситуацию в сфере безопасности в Украине и дальнейшую поддержку со стороны Альянса и государств-членов.

Об этом сообщили в миссии Украины при НАТО, пишет "Европейская правда".

В заседании онлайн принял участие Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал Александр Сырский. Он проинформировал участников об оценке стратегических задач России в войне на ближайшую и дальнейшую перспективу и очертил текущую оперативно-стратегическую обстановку.

Сырский подчеркнул, что усиление противовоздушной обороны остается приоритетным для Украины и, соответственно, наша страна нуждается в большем количестве самолетов, зенитно-ракетных комплексов, радиолокационных станций и средств разведки.

Он также отметил, что критической остается потребность в обеспечении украинских войск ракетами и боеприпасами.

Сырский обозначил главные приоритеты военного сотрудничества с НАТО и мирные усилия международного сообщества во главе с США.

Он подчеркнул важность полного и безусловного прекращения огня в воздухе, на море и на суше как минимум на 30 суток, чтобы создать пространство для дипломатии.

Напомним, 14-16 мая в Анталии пройдет неформальная встреча главы МИД стран НАТО.

Глава МИД Украины Андрей Сибига уже прибыл в Турцию, где собираются министры НАТО.