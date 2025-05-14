Нідерланди придбають щонайменше 46 танків Leopard 2A8

Уряд Нідерландів підписав угоду про купівлю щонайменше 46 танків Leopard 2A8 у німецько-французького виробника зброї KNDS на тлі того, що в країні формують танкову частину.

Відповідну заяву опублікувала пресслужба уряду Нідерландів, повідомляє "Європейська правда".

Перший новий Leopard 2A8 має надійти Нідерландам у 2028 році, останній – у 2031 році.

З цього моменту збройні сили Нідерландів матимуть у своєму розпорядженні повний та інноваційний танковий батальйон, який налічуватиме 500 військовослужбовців.

Цим придбанням Нідерланди відповідають на заклик НАТО щодо необхідності мати в своєму розпорядженні потужніші бойові сили для дій на суші.

Окрім танків, будуть придбані необхідні запасні частини, спеціальні інструменти та обладнання.

У контракті також передбачена опція на шість додаткових танків. Рішення з цього питання буде прийнято в 2027 році.

Загальний бюджет становить від 1 до 2,5 млрд євро.

Міністерство оборони також придбає чотири навчальні танки Leopard 2A8 DTV (Driver Training Vehicle).

Нідерланди наразі використовують танки Leopard 2A6, але вони офіційно належать Німеччині.

Міністерство оборони також закуповує засоби для знищення ворожих танків. Так, минулого тижня було підписано контракт на придбання протитанкових гранатометів Carl Gustav M4.

Нагадаємо, у січні Швеція уклала угоду з німецько-французьким збройовим концерном KNDS на виробництво понад 40 танків Leopard 2, вартість сягає майже 2 млрд євро.

Минулого року Міністерство оборони Чехії уклало контракт на закупівлю 14 бойових танків Leopard 2A4 у німецького виробника Rheinmetall.