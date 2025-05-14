Нидерланды приобретут не менее 46 танков Leopard 2A8

Правительство Нидерландов подписало соглашение о покупке не менее 46 танков Leopard 2A8 у немецко-французского производителя оружия KNDS на фоне того, что в стране формируют танковую часть.

Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба правительства Нидерландов, сообщает "Европейская правда".

Первый новый Leopard 2A8 должен поступить Нидерландам в 2028 году, последний – в 2031 году.

С этого момента вооруженные силы Нидерландов будут иметь в своем распоряжении полный и инновационный танковый батальон, который будет насчитывать 500 военнослужащих.

Этим приобретением Нидерланды отвечают на призыв НАТО о необходимости иметь в своем распоряжении более мощные боевые силы для действий на суше.

Кроме танков, будут приобретены необходимые запасные части, специальные инструменты и оборудование.

В контракте также предусмотрена опция на шесть дополнительных танков. Решение по этому вопросу будет принято в 2027 году.

Общий бюджет составляет от 1 до 2,5 млрд евро.

Министерство обороны также приобретет четыре учебных танка Leopard 2A8 DTV (Driver Training Vehicle).

Нидерланды сейчас используют танки Leopard 2A6, но они официально принадлежат Германии.

Министерство обороны также закупает средства для уничтожения вражеских танков. Так, на прошлой неделе был подписан контракт на приобретение противотанковых гранатометов Carl Gustav M4.

Напомним, в январе Швеция заключила соглашение с немецко-французским оружейным концерном KNDS на производство более 40 танков Leopard 2, стоимость достигает почти 2 млрд евро.

В прошлом году Министерство обороны Чехии заключило контракт на закупку 14 боевых танков Leopard 2A4 у немецкого производителя Rheinmetall.