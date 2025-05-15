CNN: у США бачать, що Росія зосереджує сили для нового наступу 

Росія зосереджує сили на лінії фронту для можливого нового наступу з метою захоплення додаткових територій України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили CNN два американські посадовці, обізнані з останніми оцінками США.

Російські командири "прагнуть сформувати великі сили", заявив перший американський посадовець. Він додав, що ймовірний наступ буде спрямований на захоплення подальших територій на сході України.

"Путін спробує захопити всі території, які зможе, аж до околиць Києва. Росіяни докладуть усіх зусиль, щоб отримати все, що зможуть", – заявив другий американський посадовець.

За оцінками США, значною мірою саме українські безпілотні літальні апарати та ефективність мінних полів стримують Росію, незважаючи на її значну перевагу в людських ресурсах як на сході України, так і в російській Курській області, де українські війська все ще утримують свої позиції.

Водночас, Україна страждає від значної нестачі людських ресурсів на полі бою, і Росія також має свої власні проблеми з накопиченням бажаних сил.

Разом з тим, перший співрозмовник повідомив CNN, що немає жодних ознак того, що Північна Корея наразі здатна значно збільшити кількість своїх військ в Україні після втрати тисяч своїх солдатів у боях.

Однак вже кілька тижнів поспіль оцінки США показують, що військові цілі Росії, включаючи захоплення подальшої території України, практично не змінилися, незважаючи на заклики адміністрації Дональда Трампа до Кремля дотримуватися 30-денного перемир'я і розпочати реальні мирні переговори.

CNN раніше повідомляв, що протягом кількох тижнів українські війська спостерігають, як Росія перекидає значну кількість військ і техніки на позиції, розташовані лише за кілька десятків кілометрів від лінії фронту.

Ця новина надійшла у той час, як українські та російські офіційні особи готуються до можливої зустрічі в Туреччині.

Утім, джерело в МЗС Туреччини повідомило, що наразі не призначено жодної зустрічі між Росією та Україною у відповідь на заяви РФ про те, що переговори були призначені на ранок 15 травня, а потім перенесені на післяобідній час.

Натомість президент України Володимир Зеленський після приземлення в аеропорту Анкари в четвер зазначив, що рішення про подальші кроки щодо переговорів буде ухвалене після розмови з президентом Туреччини Ердоганом.