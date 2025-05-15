CNN: в МЗС Туреччини кажуть, що поки немає запланованої зустрічі між Україною та РФ

Джерело в МЗС Туреччини повідомило, що наразі не призначено жодної зустрічі між Росією та Україною у відповідь на заяви РФ про те, що переговори були призначені на сьогоднішній ранок, а потім перенесені на післяобідній час.

Таку інформацію від співрозмовника в МЗС Туреччини отримав телеканал CNN, пише "Європейська правда".

Співрозмовник надав таку інформацію стосовно того, які міжнародні представники та де перебувають у Туреччині в четвер:

– "технічна" російська делегація перебуває в Стамбулі;

– деякі американські урядовці перебувають у Стамбулі;

– президент України Володимир Зеленський перебуває в Анкарі і незабаром зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом;

– в Анталії триває зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО.

Раніше в четвер речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що російсько-українські переговори в Стамбулі заплановані на другу половину дня четверга.

Натомість Володимир Зеленський після приземлення в аеропорту Анкари в четвер зазначив, що рішення про подальші кроки щодо переговорів буде ухвалене після розмови з президентом Туреччини Ердоганом.

Раніше Зеленський говорив, що готовий приїхати у Стамбул, якщо туди прибуде Владімір Путін.

Прессекретар глави Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що Путін не поїде у Стамбул на переговори з українською делегацією.