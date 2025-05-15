CNN: в США видят, что Россия сосредотачивает силы для нового наступления

Россия сосредотачивает силы на линии фронта для возможного нового наступления с целью захвата дополнительных территорий Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили CNN два американских чиновника, знакомые с последними оценками США.

Российские командиры "стремятся сформировать крупные силы", заявил первый американский чиновник. Он добавил, что вероятное наступление будет направлено на захват дальнейших территорий на востоке Украины.

"Путин попытается захватить все территории, которые сможет, вплоть до окраин Киева. Россияне приложат все усилия, чтобы получить все, что смогут", – заявил второй американский чиновник.

По оценкам США, в значительной степени именно украинские беспилотные летательные аппараты и эффективность минных полей сдерживают Россию, несмотря на ее значительное преимущество в людских ресурсах как на востоке Украины, так и в российской Курской области, где украинские войска все еще удерживают свои позиции.

В то же время, Украина страдает от значительной нехватки людских ресурсов на поле боя, и Россия также имеет свои собственные проблемы с накоплением желаемых сил.

Вместе с тем, первый собеседник сообщил CNN, что нет никаких признаков того, что Северная Корея в настоящее время способна значительно увеличить количество своих войск в Украине после потери тысяч своих солдат в боях.

Однако уже несколько недель подряд оценки США показывают, что военные цели России, включая захват дальнейшей территории Украины, практически не изменились, несмотря на призывы администрации Дональда Трампа к Кремлю соблюдать 30-дневное перемирие и начать реальные мирные переговоры.

CNN ранее сообщал, что в течение нескольких недель украинские войска наблюдают, как Россия перебрасывает значительное количество войск и техники на позиции, расположенные всего в нескольких десятках километров от линии фронта.

Эта новость поступила в то время, как украинские и российские официальные лица готовятся к возможной встрече в Турции.

Впрочем, источник в МИД Турции сообщил, что пока не назначено ни одной встречи между Россией и Украиной в ответ на заявления РФ о том, что переговоры были назначены на утро 15 мая, а затем перенесены на послеобеденное время.

Вместе с тем президент Украины Владимир Зеленский после приземления в аэропорту Анкары в четверг отметил, что решение о дальнейших шагах по переговорам будет принято после разговора с президентом Турции Эрдоганом.