Зеленський прибув в Анкару на переговори з Ердоганом

Президент Володимир Зеленський у четвер приземлився в аеропорту Анкари.

Кадри прибуття президента до Туреччини транслювало "Суспільне", пише "Європейська правда".

У короткому коментарі президент зазначив, що розпочне візит із зустрічі з президентом Ердоганом "з усією широкою делегацією Туреччини".

Він додав, що українська сторона перебуває в контакті з американською стороною, та зазначив, що "вони, думаю, також будуть у Туреччині на високому рівні".

Коментуючи склад делегації РФ, президент сказав: "Рівень руських поки що мені офіційно невідомий, але з того, що ми бачимо, більше схоже на бутафорський рівень".

Зеленський зазначив, що рішення про подальші кроки щодо переговорів буде ухвалене після розмови з президентом Ердоганом.

"Я думаю, в нас буде кілька годин для важливої розмови, важливих, дуже важливих рішень. Ми повинні розуміти, що за рівень російської делегації, який у них мандат, чи спроможні вони хоч щось самі приймати. Тому що нам всім відомо, хто в Росії приймає рішення", – сказав Зеленський.

Між тим речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що російсько-українські переговори в Стамбулі заплановані на другу половину дня четверга.

Раніше Зеленський говорив, що готовий приїхати у Стамбул, якщо туди прибуде Путін.

Президент США Дональд Трамп каже, що готовий прибути у Стамбул у п’ятницю для переговорів про російсько-українську війну.