Глава МВС Естонії про інцидент з танкером "тіньового флоту": до цього явно причетна РФ

Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро заявив, що на борту танкера "тіньового флоту" Росії звучала російська мова, і, вочевидь, радіозв'язком екіпажу передавали інструкції, як діяти.

Заяву естонського міністра наводить Postimees, повідомляє "Європейська правда".

Очільник МВС Естонії переглянув відео з інцидентом, яке поширили у соціальних мережах.

"Навіть якщо команда судна могла бути з більш екзотичної країни, на борту явно перебували росіяни. Під час цього інциденту радіозв'язком передавали інформацію про те, що вони бачать, і, ймовірно, надходили якісь інструкції. Росія до цього явно доклала руку", – підкреслив Таро.

Міністр додав, що перебої з GPS-сигналом заважають роботі російського "тіньового флоту", особливо починаючи з лінії фінського міста Котка.

"Фінська прикордонна служба зазначила, що такі судна часто взагалі не відповідають по радіозв'язку, але інколи самі зв'язуються, щоб уточнити своє місце розташування", – сказав Таро.

За його словами, Естонії ще належить поліпшити свою здатність реагувати на загрози як з моря, так і з повітря, але це потребуватиме значних витрат.

"Ми не зможемо бути повністю готові до всього самостійно. Якби рівень загрози був вищим, можна було б звернутися по допомогу до фінів, і вони, звичайно, прийшли б на допомогу. Але в цьому випадку цих заходів виявилося достатньо", – резюмував він.

Як відомо, ВМС Естонії намагалися зупинити танкер Jaguar, який проходив через міжнародні води Фінської затоки в напрямку порту Приморськ. Вважається, що судно належить до "тіньового флоту" РФ.

За наявними даними, екіпаж танкера відмовився виконати вказівки естонських прикордонників, однак судно залишило економічні води Естонії. Варто також звернути увагу на те, що цей танкер входить до санкційного списку Британії.

Також у відповідь на дії естонських військових Росія направила винищувач, який, за повідомленням естонської армії, порушив повітряний простір країни.

Глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна заявив, що інцидент вказує на те, що Росія готова захищати свій "тіньовий флот".