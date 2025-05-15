Глава МВД Эстонии об инциденте с танкером "теневого флота": к этому явно причастна РФ

Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро заявил, что на борту танкера "теневого флота" России, звучала русская речь, и, очевидно, по радиосвязи экипажу передавали инструкции, как действовать.

Заявление эстонского министра приводит Postimees, сообщает "Европейская правда".

Глава МВД Эстонии просмотрел видео с инцидентом, которое распространили в социальных сетях.

"Даже если команда судна могла быть из более экзотической страны, на борту явно находились россияне. Во время этого инцидента по радиосвязи передавали информацию о том, что они видят, и, вероятно, поступали какие-то инструкции. Россия к этому явно приложила руку", – подчеркнул Таро.

Министр добавил, что перебои с GPS-сигналом мешают работе российского "теневого флота", особенно начиная с линии финского города Котка.

"Финская пограничная служба отметила, что такие суда часто вообще не отвечают по радиосвязи, но иногда сами связываются, чтобы уточнить свое местоположение", – сказал Таро.

По его словам, Эстонии еще предстоит улучшить свою способность реагировать на угрозы как с моря, так и с воздуха, но это потребует значительных затрат.

"Мы не сможем быть полностью готовы ко всему самостоятельно. Если бы уровень угрозы был выше, можно было бы обратиться за помощью к финнам, и они, конечно, пришли бы на помощь. Но в этом случае этих мер оказалось достаточно", – резюмировал он.

Как известно, ВМС Эстонии пытались остановить танкер Jaguar, который проходил через международные воды Финского залива в направлении порта Приморск. Считается, что судно принадлежит к "теневому флоту" РФ.

По имеющимся данным, экипаж танкера отказался выполнить указания эстонских пограничников, однако судно покинуло экономические воды Эстонии. Стоит также обратить внимание на то, что этот танкер входит в санкционный список Британии.

Также в ответ на действия эстонских военных Россия направила истребитель, который, по сообщению эстонской армии, нарушил воздушное пространство страны.

Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что инцидент указывает на то, что Россия готова защищать свой "теневой флот".