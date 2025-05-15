В Естонії кажуть, що РФ готова захищати свій "тіньовий флот" на тлі з інциденту з винищувачем

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що Росія готова захищати свій "тіньовий флот", на тлі інциденту з винищувачем РФ та танкером, який Військово-морські сили Естонії намагалися затримати неподалік Таллінна.

Про це він сказав перед початком неформальної зустрічі міністрів країн НАТО в Анталії в четвер, повідомляє "Європейська правда".

Тсахкна заявив, що Росія відправила військовий літак у відповідь на спробу естонського флоту затримати нафтовий танкер Jaguar, що прямував до Росії і перебуває під санкціями Великої Британії, а також звинуватив судно у незаконному плаванні без прапора.

"Російська Федерація відправила винищувач, щоб з’ясувати ситуацію, і цей винищувач порушив повітряний простір НАТО приблизно на одну хвилину", – наголосив естонський міністр.

Він акцентував на тому, що таким чином Росія "готова захищати "тіньовий флот".

"Ситуація справді серйозна", – додав Тсахкна.

За словами міністра, винищувачі з місії НАТО з повітряної поліції, розміщені в країнах Балтії, були підняті в повітря для перевірки ситуації з російським літаком.

Як відомо, ВМС Естонії намагалися зупинити танкер Jaguar, який проходив через міжнародні води Фінської затоки в напрямку порту Приморськ. Вважається, що судно належить до "тіньового флоту" РФ.

За наявними даними, екіпаж танкера відмовився виконати вказівки естонських прикордонників, однак судно залишило економічні води Естонії. Варто також звернути увагу на те, що цей танкер входить до санкційного списку Британії.

Також у відповідь на дії естонських військових Росія направила винищувач, який, за повідомленням естонської армії, порушив повітряний простір країни.

На тлі цього інциденту міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що доступ "тіньового флоту" Росії до Балтійського моря має бути обмежено.