Сейм Литви посилив відповідальність за порушення міжнародних санкцій

Сейм Литви у четвер, 15 травня, розширив кримінальну та адміністративну відповідальність за будь-які порушення або обхід міжнародних санкцій.

Про це повідомляє LRT, інформує "Європейська правда".

Литовський Сейм 87 голосами схвалив поправки до Закону про міжнародні санкції, згідно з якими протиправною поведінкою визнаватиметься і порушення, вчинене з необережності.

Поправки також уточнюють, які дії неприпустимі в разі заморожування економічних ресурсів, і роз'яснюють поняття "заморожування коштів".

Порушенням міжнародних санкцій вважатиметься незаконна поведінка, що порушує чинні в Литві міжнародні санкції. До таких порушень належать, наприклад, надання доступу до коштів або економічних ресурсів особам, які перебувають під санкціями, незаморожене майно, надання послуг та інше.

За розпорядження обмеженими активами, надання заборонених послуг або спроби змінити кордони Литви загрожуватиме до п'яти років позбавлення волі.

Крім того, вносяться положення про спеціальний захист для інформаторів, які повідомляють про порушення міжнародних санкцій.

Нагадаємо, у березні уряд Данії представив законопроєкт, який суттєво посилює покарання за порушення санкцій проти Росії, які були запроваджені ЄС.

А у квітні Рада ЄС остаточно затвердила закон про мінімальні правила покарання за порушення або обхід санкцій Євросоюзу у державах-членах.