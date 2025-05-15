Сейм Литвы ужесточил ответственность за нарушение международных санкций

Сейм Литвы в четверг, 15 мая, расширил уголовную и административную ответственность за любые нарушения или обход международных санкций.

Об этом сообщает LRT, информирует "Европейская правда".

Литовский Сейм 87 голосами одобрил поправки к Закону о международных санкциях, согласно которым противоправным поведением будет признаваться и нарушение, совершенное по неосторожности.

Поправки также уточняют, какие действия недопустимы в случае замораживания экономических ресурсов, и разъясняют понятие "замораживание средств".

Нарушением международных санкций будет считаться незаконное поведение, нарушающее действующие в Литве международные санкции. К таким нарушениям относятся, например, предоставление доступа к средствам или экономическим ресурсам лицам, находящимся под санкциями, незамороженное имущество, оказание услуг и прочее.

За распоряжение ограниченными активами, предоставление запрещенных услуг или попытки изменить границы Литвы будет грозить до пяти лет лишения свободы.

Кроме того, вносятся положения о специальной защите для информаторов, которые сообщают о нарушении международных санкций.

Напомним, в марте правительство Дании представило законопроект, который существенно ужесточает наказание за нарушение санкций против России, введенные ЕС.

А в апреле Совет ЕС окончательно утвердил закон о минимальных правилах наказания за нарушение или обход санкций Евросоюза в государствах-членах.