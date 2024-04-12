У ЄС остаточно схвалили закон, що криміналізує обхід і порушення санкцій

Рада ЄС у п’ятницю остаточно затвердила закон про мінімальні правила покарання за порушення або обхід санкцій Євросоюзу у державах-членах.

Про це повідомила пресслужба Ради, пише "Європейська правда".

Відтепер певні дії, спрямовані на ухилення від санкцій, вважатимуться кримінальними злочинами в усіх країнах-членах. Такими злочинами можуть бути допомога в обході заборони на в'їзд, торгівля санкційними товарами або здійснення забороненої фінансової діяльності.

Підбурювання, пособництво та сприяння цим правопорушенням також можуть підлягати покаранню.

Держави-члени ЄС повинні забезпечити, щоб порушення санкцій ЄС призводило до ефективних і пропорційних кримінальних покарань, які варіюються залежно від правопорушення.

Умисне порушення санкцій має тягнути за собою максимальне покарання у вигляді тюремного ув'язнення.

На порушників обмежувальних заходів ЄС можуть додатково накладати штрафи.

Юридичні особи також можуть бути притягнуті до відповідальності, якщо правопорушення скоїла людина, що обіймає керівну посаду в організації.

Директива набуде чинності на двадцятий день після публікації в Офіційному журналі ЄС.

Держави-члени матимуть 12 місяців для включення положень директиви до свого національного законодавства.

У відповідь на російську агресію проти України ЄС прийняв безпрецедентну кількість обмежувальних заходів, щоб послабити економіку Росії та обмежити її здатність вести війну.

Єврокомісія запропонувала ухвалити цю директиву в грудні 2022 року, щоб обмежити обхід санкцій та посилити їх виконання.

12 березня цього року Європейський парламент проголосував за директиву про криміналізацію порушення та обходу санкцій Європейського Союзу.