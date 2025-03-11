В Данії хочуть значно посилити покарання за порушення санкцій проти РФ

Уряд Данії представив законопроєкт, який суттєво посилює покарання за порушення санкцій проти Росії, які були запроваджені ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міністерства юстиції Данії.

Зокрема, у проєкті пропонується карати порушення заходів проти РФ позбавленням волі терміном до п’яти років. Наразі за подібне порушення передбачено максимальне покарання у вигляді ув’язнення до чотирьох місяців.

Якщо злочин скоєно за обтяжувальних обставин, покарання буде збільшено до восьми років.

"Абсолютно неприйнятно, щоб данські компанії вирішували порушити санкції ЄС проти, наприклад, Росії та Білорусі, щоб отримати додатковий прибуток. Данський уряд хоче покласти цьому край. Саме тому ми пропонуємо законопроєкт, який значно посилює покарання за порушення санкцій ЄС", – сказав міністр юстиції Данії Петер Хуммельгаард.

Своєю чергою глава МЗС Данії Ларс Льокке Расмуссен підкреслив, що санкції відіграють найважливішу роль у зовнішній і безпековій політиці країни.

"Наприклад, ми використовуємо санкції, щоб завдати удару по економіці Росії і звести до мінімуму її можливості після незаконного вторгнення в Україну. Якщо хтось обходить санкції, це має прямі наслідки для нашої безпеки", – зазначив він.

Тим часом "Європейська правда" повідомляла, що у Брюсселі неформально готуються до сценарію, за якого Угорщина заблокує продовження антиросійських санкцій, і дія санкційних пакетів з 16 березня припиниться.

Наразі європейські перемовники хочуть використати усі можливості, щоби знайти непублічні інструменти переконання Угорщини і закрити санкційне рішення вчасно.

Найближче засідання послів ЄС заплановане на середу, 12 березня, і наступне – на п’ятницю, 14 березня, – у переддень дедлайну для продовження пакетів індивідуальних санкцій проти росіян та російського бізнесу.

Деталі у статті: Орбан ламає санкції. Як вето Угорщини може "розморозити" третину російських активів у ЄС