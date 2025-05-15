Глава МЗС Литви: хочемо більш смертоносного НАТО

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що його країна хотіла б бачити сильніший, краще підготовлений і "більш смертоносний" НАТО.

Заяву очільника литовського зовнішньополітичного відомства наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Будріс, мета полягає в тому, щоб ухвалити рішення для досягнення цієї мети під час майбутнього саміту НАТО.

"Ми хочемо, щоб НАТО був сильнішим, більш готовим і більш смертоносним. Це те, до чого ми прагнемо, і це те, чого ми домагатимемося на саміті в Гаазі, щоб ще раз підтвердити, що ми готові, ми підготовлені і ми єдині", – підкреслив він.

За словами Будріса, Литва вирушить на саміт у Гаазі з трьома основними пріоритетами: збільшити видатки на оборону, чинити тиск на Росію та підтримати Україну.

"Ми дали занадто багато обіцянок, щоб бути краще підготовленими та мати кращі плани. Тепер ми маємо виконати їх за допомогою інвестицій в оборону", – додав міністр.

Литва планує значно збільшити військові витрати до 5-6% ВВП у період з 2026 по 2030 рік.

"З точки зору Литви, 5% – це реально. Ми маємо досягти цього швидше, ніж до 2032 року, бо бачимо, з яким темпом і швидкістю Росія нарощує свої сили прямо зараз", – зауважив Будріс.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, НАТО розробляє план, аби виконати вимоги Трампа щодо 5% ВВП на оборону.

Американські посадовці повідомили своїм союзникам по НАТО, що, хоча Трамп планує взяти участь у саміті в Гаазі влітку, він може вирішити скасувати візит, якщо решта членів НАТО не ухвалять попередньої угоди про збільшення витрат.