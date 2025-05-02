Spiegel: Трамп може пропустити саміт НАТО, якщо не буде підняття витрат на оборону

Новий посол США при НАТО Метью Вітакер нібито заявив німецькій стороні, що американський президент Дональд Трамп може проігнорувати цьогорічний саміт Альянсу, якщо держави-члени не оголосять про підвищення витрат на оборону.

Як повідомляє "Європейська правда", про це дізналось видання Spiegel.

За інформацією співрозмовників Spiegel, Вітакер на кожній зустрічі послів НАТО підкреслює вимогу американської адміністрації, аби держави-члени зобовʼязались витрачати 5% ВВП на оборону.

"Спочатку німці вірили, що американці не мають на увазі ці п'ять відсотків всерйоз, що це лише тактика переговорів. Але тепер вони вірять Вітакеру на слово", – пише Spiegel.

"Навіть коли він погрожує, що Трамп не приїде на саміт у червні, якщо до того часу інші країни НАТО не змінять свою позицію щодо фінансування", – додає видання.

Spiegel не змогло отримати офіційного підтвердження цієї інформації.

Як відомо, США після приходу до влади Дональда Трампа вимагають від союзників по НАТО збільшити витрати на оборону до мінімум 5% ВВП.

Водночас на початку квітня польська сторона говорила, що нібито отримала підтвердження від Дональда Трампа про його участь у саміті в червні 2025 року.

Також очікується, що саміт Альянсу може відвідати президент України Володимир Зеленський.