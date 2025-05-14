Cибіга вирушає до Туреччини, де зберуться міністри НАТО

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 14 травня перебуватиме у Туреччині, де в ці дні проходить неформальна зустріч міністрів країн НАТО.

Про це повідомили у пресслужбі МЗС України, пише "Європейська правда".

14 травня Сибіга перебуватиме в турецькій Анталії. Як зазначають, він вирушив туди на запрошення турецького колеги Хакана Фідана.

"Глава МЗС проведе зустрічі з партнерами України задля координації дипломатичних зусиль з метою досягнення справедливого миру. Міністр наголосить на відданості України мирним зусиллям і підкреслить необхідність підвищення тиску на Росію, якщо вона продовжить відкидати повне та безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів і ширші мирні зусилля", – повідомили в МЗС.



Нагадаємо, 14-16 травня в Анталії пройде неформальна зустріч очільників МЗС країн НАТО, на ній буде присутній у тому числі держсекретар США Марко Рубіо.

Згодом стало відомо, що Рубіо вирушить на можливі переговори в Стамбулі разом із посланцями президента США Стівом Віткоффом і Кітом Келлогом.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у четвер, 15 травня, має заплановану зустріч з турецьким президентом в Анкарі, однак якщо очільник Кремля погодиться прилетіти у Стамбул, то він та Ердоган прилетять до нього.