Глава МИД Литвы: хотим более смертоносного НАТО

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что его страна хотела бы видеть более сильный, лучше подготовленный и "более смертоносный" НАТО.

Заявление главы литовского внешнеполитического ведомства приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Будрис, цель состоит в том, чтобы принять решение для достижения этой цели во время предстоящего саммита НАТО.

"Мы хотим, чтобы НАТО был сильнее, более готовым и более смертоносным. Это то, к чему мы стремимся, и это то, чего мы будем добиваться на саммите в Гааге, чтобы еще раз подтвердить, что мы готовы, мы подготовлены и мы едины", – подчеркнул он.

По словам Будриса, Литва отправится на саммит в Гааге с тремя основными приоритетами: увеличить расходы на оборону, оказать давление на Россию и поддержать Украину.

"Мы дали слишком много обещаний, чтобы быть лучше подготовленными и иметь лучшие планы. Теперь мы должны выполнить их с помощью инвестиций в оборону", – добавил министр.

Литва планирует значительно увеличить военные расходы до 5-6% ВВП в период с 2026 по 2030 год.

"С точки зрения Литвы, 5% – это реально. Мы должны достичь этого быстрее, чем до 2032 года, потому что видим, с каким темпом и скоростью Россия наращивает свои силы прямо сейчас", – отметил Будрис.

Напомним, по данным СМИ, НАТО разрабатывает план, чтобы выполнить требования Трампа по 5% ВВП на оборону.

Американские чиновники сообщили своим союзникам по НАТО, что, хотя Трамп планирует принять участие в саммите в Гааге летом, он может решить отменить визит, если остальные члены НАТО не примут предварительного соглашения об увеличении расходов.