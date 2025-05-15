У Словенії розслідують зникнення статуї Меланії Трамп

У Словенії зникла бронзова статуя першої леді США Меланії Трамп, яка була встановлена біля її рідного міста Севниця.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Бронзову статую першої леді США в натуральну величину встановили у 2020 році після того, як попередню дерев'яну статую спалили.

За даними поліції і творця бронзової статуї, американського концептуального художника Бреда Дауні, статую відрубали до щиколоток і вивезли.

AFP

"Про крадіжку було заявлено 13 травня, і поліція негайно прибула на місце злочину і почала розслідування", – повідомила в четвер агентству AFP речниця поліції Аленка Дренік Рангус.

Дауні сказав, що дізнався про крадіжку, коли готував новий проєкт у Німеччині, і що йому "трохи сумно, що вона зникла".

Він додав, що коли оригінальна статуя була спалена, "це здалося неправильним", тому він вирішив замінити її бронзовою копією, яку він описав як "антипам'ятник, антипропаганду".

Сам Трамп нещодавно обурився своїм "спотвореним" портретом та вимагав у губернатора штату Колорадо прибрати з його Капітолія.

А перед тим спеціальний посланець американського президента Стів Віткофф, коли розповідав про один зі своїх візитів до Москви, зазначив, що господар Кремля Владімір Путін подарував йому "прекрасний портрет президента Трампа".