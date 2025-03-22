Віткофф: Путін молився за Трампа, коли той пережив замах, та подарував йому портрет

Спеціальний посланець американського президента Стів Віткофф розповів про свій нещодавній візит до очільника Кремля Владіміра Путіна, під час якого той подарував йому портрет Дональда Трампа.

Про це він сказав у інтерв’ю Такеру Карлсону, пише "Європейська правда".

Віткофф назвав візит до Путіна "особистим" та розповів, як правитель Росії "замовив прекрасний портрет президента Трампа".

"Путін замовив прекрасний портрет президента Трампа у провідного російського художника і фактично подарував його мені, попросивши відвезти його додому президенту Трампу", – сказав він.

Також він заявив, що дізнався під час візиту про те, як після липневого замаху на Трампа Путін "пішов до місцевої церкви, зустрівся зі своїм священиком і молився за президента".

"Не тому, що він міг стати президентом Сполучених Штатів, а тому, що у нього була з ним дружба, і він молився за свого друга. Можете собі уявити, як це – сидіти там і слухати такі розмови?", – захопився розповіддю Віткофф.

Далі, за його словами, він "повернувся додому і передав це послання президенту, передав картину, і він був дуже зворушений нею".

"Ось такий зв'язок ми змогли відновити, до речі, за допомогою простого слова "комунікація", яке багато хто сказав би, що не варто було цього робити, тому що Путін – поганий хлопець. Я не вважаю Путіна поганою людиною. Це складна ситуація, війна і всі складові, які до неї призвели", – додав він.

Нагадаємо, 14 березня Віткофф був у Росії та мав зустріч із Путіним, де обговорював пропозицію США про 30-денне припинення вогню. У тоді Кремлі заявили, що через Віткоффа були передані "додаткові сигнали" Трампу.

Після того, 18 березня, Трамп поспілкувався з очільником Кремля. Під час розмови вони обговорити припинення війни в Україні.

Вже наступного дня Віткофф заявив, що у неділю, 23 березня, у саудівському місті Джидда відбудеться новий раунд перемовин щодо мирного врегулювання в Україні.