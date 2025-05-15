В Словении расследуют исчезновение статуи Мелании Трамп

В Словении исчезла бронзовая статуя первой леди США Мелании Трамп, которая была установлена возле ее родного города Севница.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Бронзовую статую первой леди США в натуральную величину установили в 2020 году после того, как предыдущую деревянную статую сожгли.

По данным полиции и создателя бронзовой статуи, американского концептуального художника Брэда Дауни, статую отрубили до щиколоток и вывезли.

AFP

"О краже было заявлено 13 мая, и полиция немедленно прибыла на место преступления и начала расследование", – сообщила в четверг агентству AFP пресс-секретарь полиции Аленка Дреник Рангус.

Дауни сказал, что узнал о краже, когда готовил новый проект в Германии, и что ему "немного грустно, что она исчезла".

Он добавил, что когда оригинальная статуя была сожжена, "это показалось неправильным", поэтому он решил заменить ее бронзовой копией, которую он описал как "антипамятник, антипропаганду".

Сам Трамп недавно возмутился своим "искаженным" портретом и потребовал у губернатора штата Колорадо убрать из его Капитолия.

А перед тем специальный посланник американского президента Стив Уиткофф, когда рассказывал об одном из своих визитов в Москву, отметил, что хозяин Кремля Владимир Путин подарил ему "прекрасный портрет президента Трампа".