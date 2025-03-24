Трамп обурився своїм "спотвореним" портретом у Колорадо та вимагає його прибрати

Американський президент Дональд Трамп вимагає в губернатора штату Колорадо прибрати з Капітолія портрет, на якому його "спотворили".

Про це він написав у Truth Social, передає "Європейська правда".

Трамп заявив, що портрет у Колорадо "навмисно спотворили до такої міри", що він "ніколи не бачив нічого подібного".

Американський президент обурився також тим, що портрет колишнього президента Барака Обами художниця зробила "чудовим", та наголосив, що його портрет – це "справжній жах".

Фото: Truth Social

"У будь-якому разі я б волів взагалі не мати портрета, ніж цей, але багато жителів Колорадо телефонували та писали зі скаргами. Насправді вони навіть розлючені через це!" – заявив він.

Відтак він звернувся з вимогою зняти його портрет до "радикального лівого губернатора" Колорадо Джареда Поліса, який і повісив зображення президентів у Капітолії.

Трамп також назвав губернатора "надзвичайно слабким у боротьбі зі злочинністю".

"Джареду має бути соромно!" – додав американський президент.

Зазначимо, нещодавно спеціальний посланець американського президента Стів Віткофф розповів про свій візит до очільника Кремля Владіміра Путіна.

За словами Віткоффа, під час візиту Путін подарував йому "прекрасний портрет президента Трампа".