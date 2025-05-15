У Литві кажуть, що інцидент з танкером "тіньового флоту" схожий на інформаційну операцію

Міністерка оборони Литви Довілє Шакалієне заявила, що інцидент з танкером "тіньового флоту" РФ, який намагалася затримати Естонія в Балтійському морі, і в який втрутився винищувач РФ, схожий на інформаційну операцію.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву очільниці литовського оборонного відомства наводить LRT.

Як зазначила міністерка, союзники по НАТО обговорюватимуть можливу відповідь на такі військові дії Росії.

"Інцидент схожий на інформаційну операцію, мета якої – просто привернути увагу. Поява винищувача і дуже швидке поширення інформації про це викликають питання", – сказала Шакалієне.

За її словами, цей інцидент показав, що "тіньовий флот ФР" активно діє в Балтійському морі і "вживає дедалі зухваліших заходів".

"Але це перший такий випадок, коли Російська Федерація фактично вдалася до воєнних дій для захисту або охорони свого "тіньового флоту", – додала глава Міноборони Литви.

Як відомо, ВМС Естонії намагалися зупинити танкер Jaguar, який проходив через міжнародні води Фінської затоки в напрямку порту Приморськ. Вважається, що судно належить до "тіньового флоту" РФ.

За наявними даними, екіпаж танкера відмовився виконати вказівки естонських прикордонників, однак судно залишило економічні води Естонії. Варто також звернути увагу на те, що цей танкер входить до санкційного списку Британії.

Також у відповідь на дії естонських військових Росія направила винищувач, який, за повідомленням естонської армії, порушив повітряний простір країни.

Глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна заявив, що інцидент вказує на те, що Росія готова захищати свій "тіньовий флот".