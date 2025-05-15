В Литве говорят, что инцидент с танкером "теневого флота" похож на информационную операцию

Министр обороны Литвы Довиле Шакалиене заявила, что инцидент с танкером "теневого флота" РФ, который пыталась задержать Эстония в Балтийском море, и в который вмешался истребитель РФ, похож на информационную операцию.

Как сообщает "Европейская правда", заявление руководительницы литовского оборонного ведомства приводит LRT.

Как отметила министр, союзники по НАТО будут обсуждать возможный ответ на такие военные действия России.

"Инцидент похож на информационную операцию, цель которой – просто привлечь внимание. Появление истребителя и очень быстрое распространение информации об этом вызывают вопросы", – сказала Шакалиене.

По ее словам, этот инцидент показал, что "теневой флот ФР" активно действует в Балтийском море и "принимает все более дерзкие меры".

"Но это первый такой случай, когда Российская Федерация фактически прибегла к военным действиям для защиты или охраны своего "теневого флота", – добавила глава Минобороны Литвы.

Как известно, ВМС Эстонии пытались остановить танкер Jaguar, который проходил через международные воды Финского залива в направлении порта Приморск. Считается, что судно принадлежит к "теневому флоту" РФ.

По имеющимся данным, экипаж танкера отказался выполнить указания эстонских пограничников, однако судно покинуло экономические воды Эстонии. Стоит также обратить внимание на то, что этот танкер входит в санкционный список Британии.

Также в ответ на действия эстонских военных Россия направила истребитель, который, по сообщению эстонской армии, нарушил воздушное пространство страны.

Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что инцидент указывает на то, что Россия готова защищать свой "теневой флот".