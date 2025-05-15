Україна розкрила склад делегації для переговорів з РФ у Стамбулі

Президент Володимир Зеленський 15 травня затвердив склад української делегації для переговорів із Росією у Стамбулі "щодо досягнення справедливого і сталого миру".

Про це свідчить указ №306/2025 на сайті Офісу президента, пише "Європейська правда".

Делегацію для переговорів з РФ, як і оголошувалось, очолить міністр оборони Рустем Умєров. Також до неї увійшли:

Сергій Кислиця – перший заступник міністра закордонних справ України;

Олександр Поклад – заступник голови Служби безпеки України;

Олег Луговський – перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки;

Олексій Шевченко – заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України;

Вадим Скібіцький – заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони;

Євген Шинкарьов – заступник начальника штабу командування Повітряних Сил Збройних Сил України;

Олександр Дьяков – заступник начальника штабу командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України;

Олексій Маловацький – начальник управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генерального штабу Збройних Сил України;

Олександр Шеріхов – старший офіцер Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України;

Георгій Кузьмичов – офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності апарату головнокомандувача Збройних Сил України;

Олександр Бевз – радник глави Офісу президента.

Указ Зеленського також передбачає, що глава делегації за погодженням із ним може вносити зміни до складу делегації, і затверджує таємні переговорні директиви.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вирушив до Анкари, очікуючи прибуття господаря Кремля Владіміра Путіна.

Але речник глави Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що Путін не поїде у Стамбул на переговори з українською делегацією. Натомість РФ відправила делегацію низького рівня на чолі з помічником Путіна Владіміром Мединським.

З огляду на це державний секретар США Марко Рубіо не бачить шансів на прорив у переговорах між делегаціями України та Росії у Стамбулі.