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Україна розкрила склад делегації для переговорів з РФ у Стамбулі

Новини — Четвер, 15 травня 2025, 21:26 — Олег Павлюк

Президент Володимир Зеленський 15 травня затвердив склад української делегації для переговорів із Росією у Стамбулі "щодо досягнення справедливого і сталого миру".

Про це свідчить указ №306/2025 на сайті Офісу президента, пише "Європейська правда".

Делегацію для переговорів з РФ, як і оголошувалось, очолить міністр оборони Рустем Умєров. Також до неї увійшли:

  • Сергій Кислиця – перший заступник міністра закордонних справ України;
  • Олександр Поклад – заступник голови Служби безпеки України;
  • Олег Луговський – перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки;
  • Олексій Шевченко – заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України;
  • Вадим Скібіцький – заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони;
  • Євген Шинкарьов – заступник начальника штабу командування Повітряних Сил Збройних Сил України;
  • Олександр Дьяков – заступник начальника штабу командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України;
  • Олексій Маловацький – начальник управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генерального штабу Збройних Сил України;
  • Олександр Шеріхов – старший офіцер Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України;
  • Георгій Кузьмичов – офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності апарату головнокомандувача Збройних Сил України;
  • Олександр Бевз – радник глави Офісу президента.

Указ Зеленського також передбачає, що глава делегації за погодженням із ним може вносити зміни до складу делегації, і затверджує таємні переговорні директиви.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вирушив до Анкари, очікуючи прибуття господаря Кремля Владіміра Путіна.

Але речник глави Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що Путін не поїде у Стамбул на переговори з українською делегацією. Натомість РФ відправила делегацію низького рівня на чолі з помічником Путіна Владіміром Мединським.

З огляду на це державний секретар США Марко Рубіо не бачить шансів на прорив у переговорах між делегаціями України та Росії у Стамбулі.

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Мирні переговори Зеленський
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