ЗМІ: США передали Ірану письмові пропозиції щодо ядерної угоди

США під час останнього раунду переговорів з Іраном щодо його ядерної програми передали письмові пропозиції того, якою може бути потенційна угода між сторонами.

Про це дізнався портал Axios від трьох джерел, повідомляє "Європейська правда".

За словами співрозмовників Axios, посланник президента США Стів Віткофф, який веде переговори з Іраном, на останній зустрічі в неділю представив пропозицію щодо "ядерної" угоди.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі, який представляє іранську сторону, передав пропозицію для консультацій з верховним лідером Алі Хаменеї, президентом Масудом Пезешкіаном та іншими високопосадовцями.

Хоча деталі пропозиції невідомі, Віткофф на засіданні Ради безпеки ООН назвав її "витонченою" і "масштабною", але наголосив, що в переговорах потрібно досягти більшого прогресу.

У приватному порядку посланник Трампа також висловив оптимізм щодо останнього раунду переговорів з Іраном.

Цей же оптимізм відобразив і президент США, заявивши в четвер, що Вашингтон і Тегеран близькі до угоди.

Трамп в останні місяці посилив тиск на Іран, запровадивши кілька раундів санкцій проти його нафтової промисловості та погрожуючи покарати іноземні компанії, які продовжують купувати іранську нафту.

Водночас Вашингтон і Тегеран домовилися продовжити переговори щодо іранської ядерної програми після четвертого раунду переговорів, що відбувся 11 травня.

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