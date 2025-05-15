СМИ: США передали Ирану письменные предложения по ядерной сделке

США во время последнего раунда переговоров с Ираном по его ядерной программе передали письменные предложения о том, каким может быть потенциальное соглашение между сторонами.

Об этом стало известно порталу Axios от трех источников, сообщает "Европейская правда".

По словам собеседников Axios, посланник президента США Стив Виткофф, который ведет переговоры с Ираном, на последней встрече в воскресенье представил предложение по "ядерному" соглашению.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, представляющий иранскую сторону, передал предложение для консультаций с верховным лидером Али Хаменеи, президентом Масудом Пезешкианом и другими высокопоставленными чиновниками.

Хотя детали предложения неизвестны, Виткофф на заседании Совета безопасности ООН назвал его "изощренным" и "масштабным", но подчеркнул, что в переговорах нужно достичь большего прогресса.

В частном порядке посланник Трампа также выразил оптимизм относительно последнего раунда переговоров с Ираном.

Этот же оптимизм отразил и президент США, заявив в четверг, что Вашингтон и Тегеран близки к соглашению.

Трамп в последние месяцы усилил давление на Иран, введя несколько раундов санкций против его нефтяной промышленности и угрожая наказать иностранные компании, которые продолжают покупать иранскую нефть.

В то же время Вашингтон и Тегеран договорились продолжить переговоры по иранской ядерной программе после четвертого раунда переговоров, который состоялся 11 мая.

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