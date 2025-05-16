ЄС розраховує, що G7 підтримає зниження верхньої межі ціни на нафту для тиску на Росію

Плануючи подальше зниження верхньої межі ціни на нафту з метою тиску на Росію, Європейський Союз розраховує, що цей захід буде підтриманий іншими міжнародними партнерами з "Групи семи" (G7).

Про це під час брифінгу у Брюсселі 16 травня заявила головна речниця Європейської комісії Паула Піньо, передає кореспондентка "Європейської правди".

Зниження верхньої межі ціни на нафту буде узгоджуватися з міжнародними партнерами ЄС з G7, розповіла Піньо.

"Як ми вже робили до цього часу… щодо верхньої межі ціни на сиру нафту, ідея полягає в тому, що ми можемо скоординувати наші дії з G7, з нашими міжнародними партнерами", – повідомила головна речниця Єврокомісії.

Вона нагадала, що верхня межа ціни на сиру нафту раніше вже була узгоджена і знижена G7, і наразі становить 60 доларів за барель.

"Логіка полягає в тому, щоб ще більше знизити цю ціну, щоб скоротити доходи, які все ще надходять до російської скарбниці від продажу нафти", – сказала Паула Піньо.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що новий пакет санкцій ЄС проти Росії, що готується з метою посилення тиску на хазяїна Кремля Владіміра Путіна може включати подальше зниження верхньої межі ціни на нафту.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп раніше заявляв, що хоче домогтись зниження глобальних цін на нафту, завдяки чому вдасться завершити повномасштабне вторгнення Росії в Україну.