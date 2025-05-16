ЕС рассчитывает, что G7 поддержит снижение верхнего предела цены на нефть для давления на РФ

Планируя дальнейшее снижение верхнего предела цены на нефть с целью давления на Россию, Европейский Союз рассчитывает, что эта мера будет поддержана другими международными партнерами из "Группы семи" (G7).

Об этом во время брифинга в Брюсселе 16 мая заявила главная пресс-секретарь Европейской комиссии Паула Пиньо, передает корреспондент "Европейской правды".

Снижение верхнего предела цены на нефть будет согласовываться с международными партнерами ЕС из G7, рассказала Пиньо.

"Как мы уже делали до этого... относительно верхнего предела цены на сырую нефть, идея заключается в том, что мы можем скоординировать наши действия с G7, с нашими международными партнерами", – сообщила главная пресс-секретарь Еврокомиссии.

Она напомнила, что верхний предел цены на сырую нефть ранее уже был согласован и снижен G7, и в настоящее время составляет 60 долларов за баррель.

"Логика заключается в том, чтобы еще больше снизить эту цену, чтобы сократить доходы, которые все еще поступают в российскую казну от продажи нефти", – сказала Паула Пиньо.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый пакет санкций ЕС против России, который готовится с целью усиления давления на хозяина Кремля Владимира Путина, может включать дальнейшее снижение верхнего предела цены на нефть.

Напомним, что президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что хочет добиться снижения глобальных цен на нефть, благодаря чему удастся завершить полномасштабное вторжение России в Украину.