В Британії спалахнула пожежа на колишній військовій базі: троє загиблих

В британському місті Бістер, що неподалік Оксфорда, спалахнула пожежа на колишній військовій базі, яку нині використовують для увічнення історії авіації та автоспорту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Пожежа виникла напередодні на території великого складу на колишній базі Королівських ВПС. Гігантські стовпи диму було видно за багато кілометрів, а свідки повідомили, що чули вибухи.

AP

Внаслідок пожежі загинули двоє пожежників і одна цивільна особа. Ще двох пожежників госпіталізували із серйозними травмами.

У п'ятницю вранці пожежники локалізували вогонь, але залишалися на місці події.

Нещодавно на півдні Іспанії спалахнула масштабна пожежа на складі хімікатів.

А у Литві після низки пожеж на підприємствах з переробки відходів за останній місяць за ініціативою прокуратури створять спеціальну слідчу групу для з'ясування причин цих інцидентів.