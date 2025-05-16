В Британії спалахнула пожежа на колишній військовій базі: троє загиблих
Новини — П'ятниця, 16 травня 2025, 14:41 —
В британському місті Бістер, що неподалік Оксфорда, спалахнула пожежа на колишній військовій базі, яку нині використовують для увічнення історії авіації та автоспорту.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.
Пожежа виникла напередодні на території великого складу на колишній базі Королівських ВПС. Гігантські стовпи диму було видно за багато кілометрів, а свідки повідомили, що чули вибухи.
Внаслідок пожежі загинули двоє пожежників і одна цивільна особа. Ще двох пожежників госпіталізували із серйозними травмами.
У п'ятницю вранці пожежники локалізували вогонь, але залишалися на місці події.
Нещодавно на півдні Іспанії спалахнула масштабна пожежа на складі хімікатів.
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