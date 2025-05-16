Укр Рус Eng

В Великобритании вспыхнул пожар на бывшей военной базе: трое погибших

фото
Новости — Пятница, 16 мая 2025, 14:41 — Ирина Кутелева

В британском городе Бистер, неподалеку от Оксфорда, вспыхнул пожар на бывшей военной базе, которая сейчас используется для увековечения истории авиации и автоспорта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Пожар возник накануне на территории большого склада на бывшей базе Королевских ВВС. Гигантские столбы дыма были видны за много километров, а свидетели сообщили, что слышали взрывы.

 
AP

В результате погибли двое пожарных и один гражданский. Еще двух пожарных госпитализировали с серьезными травмами.

В пятницу утром пожарные локализовали огонь, но оставались на месте происшествия.

Недавно на юге Испании вспыхнул масштабный пожар на складе химикатов.

А в Литве после серии пожаров на предприятиях по переработке отходов за последний месяц по инициативе прокуратуры создадут специальную следственную группу для выяснения причин этих инцидентов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Великобритания
Реклама: