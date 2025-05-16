В Великобритании вспыхнул пожар на бывшей военной базе: трое погибших
Новости — Пятница, 16 мая 2025, 14:41 —
В британском городе Бистер, неподалеку от Оксфорда, вспыхнул пожар на бывшей военной базе, которая сейчас используется для увековечения истории авиации и автоспорта.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.
Пожар возник накануне на территории большого склада на бывшей базе Королевских ВВС. Гигантские столбы дыма были видны за много километров, а свидетели сообщили, что слышали взрывы.
В результате погибли двое пожарных и один гражданский. Еще двух пожарных госпитализировали с серьезными травмами.
В пятницу утром пожарные локализовали огонь, но оставались на месте происшествия.
Недавно на юге Испании вспыхнул масштабный пожар на складе химикатов.
А в Литве после серии пожаров на предприятиях по переработке отходов за последний месяц по инициативе прокуратуры создадут специальную следственную группу для выяснения причин этих инцидентов.