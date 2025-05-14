На півдні Іспанії спалахнула масштабна пожежа на складі хімікатів

У результаті займання на складі хімічних речовин у місті Алькала-де-Гуадаїра, що поблизу іспанської Севільї, з місця події піднявся великий стовп темного диму.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У регіональній службі надзвичайних ситуацій повідомили Reuters, що отримали сотні дзвінків про пожежу в індустріальному парку La Red в Алькала-де-Гуадаїра – місті приблизно за 16 км на південний схід від Севільї.

Otra perspectiva del incendio que está teniendo lugar en el polígono industrial de Alcalá de Guadaira y que afecta a una empresa dedicada al sector de las piscinas y cloro.



Se ha evacuado el polígono y los bomberos están trabajando. pic.twitter.com/xaActXe03j – Adrián 🚒 (@BB3Adri) May 14, 2025

Працівники складу, що належить місцевому дистриб'ютору хімічних речовин Plainsur, повідомили, що всі вони в безпеці і ніхто не постраждав та не залишився заблокованим всередині.

🔥 Incendio en el polígono La Red de Alcalá de Guadaíra | La Agencia de Emergencias de Andalucía recomienda a quienes viven o trabajan cerca que cierren puertas y ventanas.

➡️ https://t.co/Cd3yvpAD6S

✍🏻 Fernando Pérez Ávila

📹 A.Pizarro/R. del Barrio

https://t.co/Cd3yvpAD6S pic.twitter.com/CNRUidITDx – Diario de Sevilla (@diariosevilla) May 14, 2025

Влада Алькали-де-Гуадаїри порадила приблизно 77 тисячам мешканців міста залишатися у своїх домівках і не відчиняти вікна та двері, оскільки ступінь токсичності диму був невідомий.

За офіційною інформацією, Plainsur виробляє легкозаймисті сполуки, такі як етилен, толуол та промислові розчинники.

Як повідомлялось, у Литві після низки пожеж на підприємствах з переробки відходів за останній місяць за ініціативою прокуратури створять спеціальну слідчу групу для з'ясування причин цих інцидентів.

У Празі нещодавно гасили масштабну пожежу на полігоні з пластиком.