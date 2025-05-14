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На півдні Іспанії спалахнула масштабна пожежа на складі хімікатів

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Новини — Середа, 14 травня 2025, 18:28 — Олег Павлюк

У результаті займання на складі хімічних речовин у місті Алькала-де-Гуадаїра, що поблизу іспанської Севільї, з місця події піднявся великий стовп темного диму.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У регіональній службі надзвичайних ситуацій повідомили Reuters, що отримали сотні дзвінків про пожежу в індустріальному парку La Red в Алькала-де-Гуадаїра – місті  приблизно за 16 км на південний схід від Севільї.

Працівники складу, що належить місцевому дистриб'ютору хімічних речовин Plainsur, повідомили, що всі вони в безпеці і ніхто не постраждав та не залишився заблокованим всередині.

Влада Алькали-де-Гуадаїри порадила приблизно 77 тисячам мешканців міста залишатися у своїх домівках і не відчиняти вікна та двері, оскільки ступінь токсичності диму був невідомий.

За офіційною інформацією, Plainsur виробляє легкозаймисті сполуки, такі як етилен, толуол та промислові розчинники.

Як повідомлялось, у Литві після низки пожеж на підприємствах з переробки відходів за останній місяць за ініціативою прокуратури створять спеціальну слідчу групу для з'ясування причин цих інцидентів.

У Празі нещодавно гасили масштабну пожежу на полігоні з пластиком.

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Іспанія інциденти
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