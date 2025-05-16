Президент Литви затвердив вихід з конвенції про заборону протипіхотних мін

Президент Литви Гітанас Науседа підписав указ про вихід країни з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін.

Цю інформацію підтвердив радник литовського президента Рідас Ясюленіс, якого цитує Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Ці документи мають надійти до генерального секретаря ООН найближчим часом.

Вихід з конвенції набуде чинності через шість місяців після подання генсека ООН відповідного документа.

Нагадаємо, 8 травня Сейм Литви денонсував Оттавську конвенцію про заборону протипіхотних мін.

Цього ж дня очільниця Міністерства оборони Литви Довіле Шакалієне оголосила, що країна готується до виробництва та придбання протипіхотних мін.