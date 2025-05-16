Президент Литвы утвердил выход из конвенции о запрете противопехотных мин

Президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ о выходе страны из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.

Эту информацию подтвердил советник литовского президента Ридас Ясюленис, которого цитирует Delfi, сообщает "Европейская правда".

Эти документы должны поступить к генеральному секретарю ООН в ближайшее время.

Выход из конвенции вступит в силу через шесть месяцев после представления генсека ООН соответствующего документа.

Напомним, 8 мая Сейм Литвы денонсировал Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин.

В этот же день руководительница Министерства обороны Литвы Довиле Шакалиене объявила, что страна готовится к производству и приобретению противопехотных мин.