Президент Литвы утвердил выход из конвенции о запрете противопехотных мин
Новости — Пятница, 16 мая 2025, 16:42 —
Президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ о выходе страны из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.
Эту информацию подтвердил советник литовского президента Ридас Ясюленис, которого цитирует Delfi, сообщает "Европейская правда".
Эти документы должны поступить к генеральному секретарю ООН в ближайшее время.
Выход из конвенции вступит в силу через шесть месяцев после представления генсека ООН соответствующего документа.
Напомним, 8 мая Сейм Литвы денонсировал Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин.
В этот же день руководительница Министерства обороны Литвы Довиле Шакалиене объявила, что страна готовится к производству и приобретению противопехотных мин.
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