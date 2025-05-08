Сейм Литви схвалив вихід країни з конвенції про заборону протипіхотних мін

У четвер Сейм Литви денонсував Оттавську конвенцію про заборону протипіхотних мін.

Про це повідомило Міністерство оборони Литви, пише "Європейська правда".

Для того, щоб Литва могла вийти з конвенції, потрібно було щонайменше 85 голосів парламентарів. "За" проголосували 107 депутатів, 3 утрималися.

У Міноборони Литви уточнили, що вихід набуде чинності через шість місяців.

Країни Балтії, Польща та Фінляндія оголосили про намір вийти з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін через російську загрозу.

Наприкінці квітня це рішення підтримав комітет з питань національної безпеки і оборони литовського Сейму.

За даними МЗС Литви, 32 країни світу не є членами Оттавської конвенції – серед цих країн Росія, Сполучені Штати Америки та Китай.

Литва ратифікувала конвенцію, спрямовану на ліквідацію протипіхотних мін, у 2003 році. Угодою зобов'язалися не використовувати, не створювати, не виробляти, не придбавати, не накопичувати, не зберігати і не передавати протипіхотні міни.

Наприкінці квітня президент Латвії Едгарс Рінкевичс підписав закон про вихід країни з Оттавської конвенції.

Натомість Норвегія заявила, що не вийде з міжнародної конвенції про заборону протипіхотних мін, оскільки вважає, що її сучасних систем оборони буде достатньо на випадок ворожої агресії.