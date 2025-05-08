Укр Рус Eng

Литва готується виробляти і закуповувати протипіхотні міни

Новини — Четвер, 8 травня 2025, 13:37 — Антон Філіппов

Очільниця Міністерства оборони Литви Довіле Шакалієне оголосила, що країна готується до виробництва та придбання протипіхотних мін.

Про це вона, як пише "Європейська правда", повдіомила у Facebook. 

"Ми готуємося до виробництва та придбання мін", – зазначила міністерка. 

За її словами, Литва робить цей важливий крок разом з іншими країнами регіону: Польщею, Латвією, Естонією та Фінляндією.

"Росія використовує все, що є в Україні, щоб вбивати невинних людей, і ми вживаємо всіх можливих і неможливих заходів, щоб стримати і, в разі необхідності, захистити наших громадян. Російські війська не перетнуть наші кордони, і їхніх брудних чобіт тут ніколи не буде", – наголосила очільниця литовського Міноборони. 

Нагадаємо, сьогодні Сейм Литви денонсував Оттавську конвенцію про заборону протипіхотних мін.

"Як тільки матимемо підпис президента, подамо рішення та пояснення Литви до Ради Безпеки ООН", – додала Довіле Шакалієне.

Раніше вона заявила, що країна розглядає запуск виробництва морських дронів за схемою "1+1": один для себе, один для України. 

Наприкінці квітня президент Латвії Едгарс Рінкевичс підписав закон про вихід країни з Оттавської конвенції.

Натомість Норвегія заявила, що не вийде з міжнародної конвенції про заборону протипіхотних мін, оскільки вважає, що її сучасних систем оборони буде достатньо на випадок ворожої агресії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Литва
Реклама: