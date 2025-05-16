Партія влади Польщі заявила про кібератаку за лічені дні до виборів

На сайт польської керівної партії "Громадянська платформа" з ранку пʼятниці здійснюється DDoS-атака.

Про це заявив глава канцелярії польського премʼєр-міністра Ян Грабець, пише "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Спершу Грабець заявив, що сайт "Громадянської платформи" зазнав кібератаки з 9-ї ранку, через що недоступною є зокрема сторінка, призначена для пожертв на кампанію кандидата в президенти від партії Рафала Тшасковського.

Грабець підкреслив, що сподівається, "що це не вплине на виборчу кампанію".

"Блокування в останній день виборчої кампанії головної сторінки партії, яка підтримує Рафала Тшасковського, звичайно, є перешкодою, тому що там є актуальна інформація та дані, а можливість збору внесків тимчасово заблокована. Але ми сподіваємося, що це швидко усунуть і сайт запрацює", – сказав глава канцелярії премʼєра Польщі.

Нагадаємо, "Громадянська платформа" вже повідомляла про кібератаку на початку квітня.

У Польщі в неділю, 18 травня, відбудеться перший тур президентських виборів. Головними кандидатами є мер Варшави Рафал Тшасковський, який представляє партію влади "Громадянська платформа", та очільник Інституту національної памʼяті Кароль Навроцький, якого підтримує правоконсервативна "Право і справедливість".

Днями віцепрем'єр і міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що країна стикається з безпрецедентною спробою втручання Росії у президентські вибори.