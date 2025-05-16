Партия власти Польши заявила о кибератаке за несколько дней до выборов

На сайт польской правящей партии "Гражданская платформа" с утра пятницы осуществляется DDoS-атака.

Об этом заявил глава канцелярии польского премьер-министра Ян Грабец, пишет "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

Сначала Грабец заявил, что сайт "Гражданской платформы" подвергся кибератаке с 9 утра, из-за чего недоступна, в частности, страница, предназначенная для пожертвований на кампанию кандидата в президенты от партии Рафала Тшасковского.

Грабец подчеркнул, что надеется, "что это не повлияет на избирательную кампанию".

"Блокировка в последний день избирательной кампании главной страницы партии, которая поддерживает Рафала Тшасковского, конечно, является препятствием, потому что там есть актуальная информация и данные, а возможность сбора взносов временно заблокирована. Но мы надеемся, что это быстро устранят и сайт заработает", – сказал глава канцелярии премьера Польши.

Напомним, "Гражданская платформа" уже сообщала о кибератаке в начале апреля.

В Польше в воскресенье, 18 мая, состоится первый тур президентских выборов. Главными кандидатами являются мэр Варшавы Рафал Тшасковский, представляющий партию власти "Гражданская платформа", и глава Института национальной памяти Кароль Навроцкий, которого поддерживает правоконсервативная "Право и справедливость".

На днях вице-премьер и министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что страна сталкивается с беспрецедентной попыткой вмешательства России в президентские выборы.