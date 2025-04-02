У Польщі розповіли деталі іноземної кібератаки на партію влади

Кібератака на інфраструктуру польської партії влади "Громадянська платформа" триває останні кілька годин і має на меті заволодіти компʼютерами її мережі.

Про це в коментарі РАР сказав голова канцелярії премʼєр-міністра Польщі Ян Грабєц, повідомляє "Європейська правда".

Грабєц уточнив, що обʼєктом іноземної кібератаки є "комп'ютери співробітників офісу "Громадянської платформи" та виборчого штабу", і зловмисні дії фіксуються протягом "останніх кількох годин".

Глава офісу Туска припустив, що зловмисники мали на меті контролювати контент, який поширює "Громадянська платформа" і, "можливо, генерувати контент через ці комп'ютери".

За словами Грабця, Польща має "конкретні дані", які вказують на те, що йдеться про кібератаку "зі сходу". Водночас про те, чи йдеться конкретно про Польщу чи Білорусь, він говорити відмовився до висновків спецслужб.

"Наразі ми не маємо інформації про конкретні збитки, але завдяки оперативним діям служб це вдалося відстежити під час атаки", – підкреслив глава канцелярії польського премʼєра.

В останні роки Польща, яка активно підтримує Україну з початку повномасштабного російського вторгнення в неї у 2022 році, стала обʼєктом кількох масованих кібератак.

Минулого року було зламано польське державне агентство РАР, а раніше в березні повідомляли про кіберінцидент проти Польського космічного агентства.

Уряд Польщі раніше казав, що працює над посиленням безпеки в інтернеті і веде переговори з платформами соціальних мереж, очікуючи посилення кібератак перед президентськими виборами.