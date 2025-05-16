В Латвії покарали чоловіка за заклик "знищувати українців"

В Латвії ризька Східна прокуратура призначила 240 годин громадських робіт чоловіку за ворожі висловлювання на адресу українців на зупинці громадського транспорту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Як зазначено, інцидент трапився влітку минулого року. Чоловік, почувши, як двоє людей спілкуються між собою українською мовою, публічно російською заявив, що "російська армія повинна діяти так, щоб знищити Україну та українців".

Крім того, він звинуватив громадян України у знесенні пам'ятників Радянського Союзу в Латвії.

В прокуратурі підкреслили, що зміст і форма цих висловлювань виходять за рамки свободи переконань і вираження думок.

Також ці заяви публічно прославляють і виправдовують злочини, скоєні Росією, додали у відомстві.

Чоловік повністю визнав свою провину і висловив жаль про скоєне, що вважається пом'якшувальною обставиною.

Обтяжувальною обставиною визнано той факт, що правопорушення він скоїв у стані алкогольного сп'яніння.

Раніше повідомляли, що у зв’язку з 9 травня латвійська поліція почала 67 адміністративних процесів і затримала вісім осіб.

Також нещодавно Латвія внесла до чорного списку осіб, яким заборонено в’їзд в країну, російську співачку Крістіну Орбакайте і сербсько-хорватського музиканта Горана Бреговича.