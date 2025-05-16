В Латвии наказали мужчину за призыв "уничтожать украинцев"

В Латвии рижская Восточная прокуратура назначила 240 часов общественных работ мужчине за враждебные высказывания в адрес украинцев на остановке общественного транспорта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Как отмечается, инцидент произошел летом прошлого года. Мужчина, услышав, как двое людей разговаривают между собой на украинском языке, публично на русском заявил, что "российская армия должна действовать так, чтобы уничтожить Украину и украинцев".

Кроме того, он обвинил граждан Украины в сносе памятников Советского Союза в Латвии.

В прокуратуре подчеркнули, что содержание и форма этих высказываний выходят за рамки свободы убеждений и выражения мнений.

Также эти заявления публично прославляют и оправдывают преступления, совершенные Россией, добавили в ведомстве.

Мужчина полностью признал свою вину и выразил сожаление о содеянном, что считается смягчающим обстоятельством.

Отягчающим обстоятельством признан тот факт, что правонарушение он совершил в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что в связи с 9 мая латвийская полиция начала 67 административных процессов и задержала восемь человек.

Также недавно Латвия внесла в черный список лиц, которым запрещен въезд в страну, российскую певицу Кристину Орбакайте и сербско-хорватского музыканта Горана Бреговича.