9 травня в Латвії: поліція почала 67 адміністративних процесів і затримала вісьмох осіб

У зв'язку з 9 травня в Латвії Державна поліція до ранку суботи, 10 травня, почала 67 адміністративних процесів і затримала вісім осіб.

Про це повідомила агентству LETA заступник керівника відділу суспільних відносин Держполіції Ласма Грейдане, передає "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Очікується, що кількість адміністративних процесів збільшиться, оскільки ще не завершено оцінку низки можливих порушень, зафіксованих в інтернеті.

За оцінкою Держполіції та її партнерів, 9 травня в Латвії пройшло без істотних подій – служби не допустили загроз безпеці, повідомила Грейдане.

І цього року 9 травня в кількох місцях Латвії було зафіксовано порушення, пов'язані з використанням піротехніки.

Як повідомили в Держполіції, після 22.00 в окремих районах Латвії було виявлено порушення, пов'язані з використанням піротехніки, розпочато адміністративні процеси і встановлено кількох осіб, які запускали салюти.

Одного з порушників вдалося затримати в Болдераї. На запитання поліцейських, чому він використовував піротехніку в день, коли це заборонено, чоловік відповів, що відзначав річницю смерті своєї матері. Однак таке пояснення не допомогло йому уникнути адміністративного процесу.

Відповідно до закону "Про заборону організації окремих публічних заходів 9 травня", на території Латвії заборонено використання піротехніки протягом усього дня 9 травня, а також до 7.00 10 травня.

Держполіція разом із партнерами продовжує в посиленому режимі стежити за громадським порядком і безпекою.

Заступник начальника Держполіції Андріс Зелліс в інтерв'ю Латвійському радіо заявив, що цього року у зв'язку з 9 травня не було розпочато жодного кримінального процесу, тоді як торік їх було три. У значній частині – приблизно в третині – адміністративних процесів порушникам штрафи призначили одразу.

На прохання охарактеризувати зафіксовані 9 травня порушення, Зелліс повідомив, що більшість процесів розпочато у зв'язку з використанням забороненої символіки, що прославляє воєнну агресію і тоталітарні режими, у громадських місцях – зокрема за георгіївські стрічки у квіткових букетах і у вигляді значків на одязі. В окремих випадках з автомобілів на великій гучності звучали пісні, що прославляють злочини.

У розрізі регіонів найбільше порушень зафіксовано в Ризі, за нею йде Латгале. Спроби збиратися на місці знесеного пам'ятника в парку Узварас більше не відбуваються, хоча в одному випадку людина спробувала покласти квіти неподалік, за що отримала штраф, розповів Зелліс.

За словами представника поліції, характер порушень, що фіксуються 9 травня, з роками залишається незмінним, проте зростає винахідливість і креативність жителів у використанні забороненої символіки. Як приклад він навів той факт, що раніше такі символи виготовляли з картону або малювали, а останніми роками їх викладають зі свічок на місцях пам'яті.

Як повідомлялося раніше, у Даугавпілсі ввечері 9 травня чоловік у стані сильного сп'яніння з символікою, що прославляла військову агресію, на одязі намагався втекти від поліції на велосипеді, до якого було прикріплено ніж і бейсбольну биту.

Чоловіка затримали за непокору вимогам поліції. Щодо нього розпочато два адміністративні процеси, які передбачають штраф на загальну суму 700 євро.

Словацький прем'єр Роберт Фіцо і президент Сербії Александар Вучич стали єдиними гостями Путіна з Європи на рівні лідерів держав на урочистостях у Москві 9 травня.

Фіцо дістався до Москви ввечері 8 травня після того, як країни Балтії заборонили його літаку перетинати їхній повітряний простір.

Тим часом словацька опозиція різко розкритикувала премʼєра за візит до держави-агресора.