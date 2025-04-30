Латвія заборонила в’їзд співачці Орбакайте і музиканту Бреговичу

Латвія внесла до "чорного списку" осіб, яким заборонено в’їзд в країну, російську співачку Крістіну Орбакайте і сербсько-хорватського музиканта Горана Бреговича.

Відповідне рішення ухвалив очільник МВС Латвії Ріхард Козловскіс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LSM.

Це означає, що заплановані на це літо концерти цих музикантів у Латвії також будуть скасовані.

Орбакайте і Брегович були внесені до "чорного списку" на прохання Служби державної безпеки, пояснив міністр внутрішніх справ.

"Основне звинувачення стосується підтримки агресії проти України, участі в публічних заходах на окупованих територіях. Ми, як Латвія, підтримуємо Україну і будемо продовжувати підтримувати, тому в цьому випадку це для нас абсолютно неприйнятно", – сказав Козловскіс.

За даними латвійських спецслужб, Брегович неодноразово виступав в окупованому Криму. Крім того, музикант часто публічно висловлював підтримку Росії. Після окупації в Криму також давала концерти Орбакайте, яка брала участь у різних пропагандистських заходах Росії.

Служба держбезпеки Латвії і Міністерство внутрішніх справ закликають організаторів концертів ретельно перевіряти запрошених артистів – якщо вони виступають в Росії або на окупованих нею територіях України, це вважається підтримкою агресії та воєнних злочинів Росії.

Минулого року за рекомендацією різних спецслужб до "чорного списку" Латвії було занесено 480 іноземців.

Нещодавно громадський діяч Валдас Барткявічюс обурився через запланований на 31 травня у Вільнюсі концерт російської співачки Крістіни Орбакайте.

Згодом литовський прем'єр Гінтаутас Палуцкас заявив, що організаторам заходу слід поставити співачці запитання про її політичні погляди.

У Міністерстві культури Литви, коментуючи скандал з концертом Орбакайте, заявили про "нестандартну ситуацію", оскільки співачка також є литовською громадянкою.